Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Израиль и Ливан договорились о переговорах

Al Hadath: Израиль и Ливан проведут переговоры в Вашингтоне 14 апреля
Shutterstock/FOTODOM

Переговоры Израиля и Ливана на уровне послов пройдут в Вашингтоне во вторник, 14 апреля, передает Al Hadath.

Источник телеканала рассказал, что США гарантировали, что до этой даты ливанская столица Бейрут будет защищена от ударов.

Al Hadath уточнил, что цель этого раунда переговоров — закрепить режим прекращения огня. Стороны обсудят вывод военных Израиля, оружие ливанского шиитского движения «Хезболла», вопросы границы и освобождение заключенных.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Кроме Исламской Республики, Израиль, поддержавший американские удары, в ходе военных действий атаковал инфраструктуру проиранской «Хезболлы» на юге Ливана и начал там наступательную операцию.

Израиль согласился на перемирие с Ираном, но на Ливан оно не распространилось. На этом фоне, по данным СМИ, Вашингтон и Бейрут обратились к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с просьбой временно прекратить удары по территории Ливана до начала прямых переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил в связи с прекращением огня в регионе, что Москва с самого начала конфликта в Иране говорила о необходимости скорейшего перевода эскалации в мирное русло.

Ранее в Израиле отказались обсуждать перемирие с «Хезболлой».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!