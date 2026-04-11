Израиль и Ливан договорились о переговорах

Переговоры Израиля и Ливана на уровне послов пройдут в Вашингтоне во вторник, 14 апреля, передает Al Hadath.

Источник телеканала рассказал, что США гарантировали, что до этой даты ливанская столица Бейрут будет защищена от ударов.

Al Hadath уточнил, что цель этого раунда переговоров — закрепить режим прекращения огня. Стороны обсудят вывод военных Израиля, оружие ливанского шиитского движения «Хезболла», вопросы границы и освобождение заключенных.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Кроме Исламской Республики, Израиль, поддержавший американские удары, в ходе военных действий атаковал инфраструктуру проиранской «Хезболлы» на юге Ливана и начал там наступательную операцию.

Израиль согласился на перемирие с Ираном, но на Ливан оно не распространилось. На этом фоне, по данным СМИ, Вашингтон и Бейрут обратились к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с просьбой временно прекратить удары по территории Ливана до начала прямых переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил в связи с прекращением огня в регионе, что Москва с самого начала конфликта в Иране говорила о необходимости скорейшего перевода эскалации в мирное русло.

Ранее в Израиле отказались обсуждать перемирие с «Хезболлой».