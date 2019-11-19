В РФ указали на неизменность позиции по израильским поселениям на Западном берегу

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова госсекретаря США Майка Помпео о признании США поселений Израиля на территории Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

Представители Министерства отметили, что позиция России по данному вопросу остается неизменной.

МИД ранее выступал за разрешение конфликта между странами через прямые переговоры представителей.

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