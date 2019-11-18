Лавров прокомментировал планы по дорожной карте союзного договора Москвы и Минска

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Минск не планируют корректировать дорожную карту по выполнению договора о Союзном государстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, корректировок не было, также, как и планов корректировать разрабатываемую программу по выполнению положений договора о Союзном государстве.

«Наша внешнеполитическая координация носит объективный неконъюнктурный характер и не подвержена искусственным увязкам», — добавил Лавров.

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