В Кремле отреагировали на эмоциональное высказывание Лукашенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск не подпишет документы по интеграции с Россией при угрозе его суверенитету. Об этом информирует ТАСС.

Он подтвердил факт того, что создание Союзного государства России и Белоруссии несет определенную выгоду.

«Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой», — произнес Песков.

Он также отметил, что Лукашенко действительно задавался вопросами о целесообразности данного союза.

Пресс-секретарь добавил, что эмоциональную форму изложения мысли белорусского президента заметили в Кремле.

Ранее Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы.