МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit

Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике. Об этом он сказал РИА «Новости».

По его мнению, Brexit действительно может создать риски для российских компаний на рынке Британии, хотя выход страны из Евросоюза — это ее суверенное дело. Однако то, что Brexit неминуемо скажется на темпах развития мировой и европейской экономии — факт.

«Влияние — это будет, по мнению большинства экспертов, явно со знаком минус», — подчеркнул дипломат.

Он привел данные исследования, который гласят, что 43% компаний ждут негативных для себя последствии после выхода Британии из ЕС. Дипломат рассказал, что в 2019 году объем европейских сделок британских предприятий достиг десятилетнего минимума.

Беляев отметил, что МИД России внимательно отслеживает отношения британских властей и Брюсселя.

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