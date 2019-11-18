В бундестаге США причислили к «могильщикам» НАТО
Депутат фракции «Левые» в бундестаге Александер Ной заявил, что США, как и Турция, относится к «могильщикам НАТО». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Североатлантический альянс близок к «смерти мозга», о чем ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Партнеры по альянсу все больше говорят о собственных интересах помимо НАТО. С другой стороны, мы видим попытки инструментализировать НАТО в собственных интересах,» — заключил Ной.
Он добавил, что недавно США и Турция преследовали свои интересы, в том числе, использовав НАТО.
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