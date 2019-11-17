Польша дала Украине совет по возвращению Крыма

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рассказал, что необходимо делать украинским властям, чтобы вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает «Европейская правда».

Он заявил, что Украине необходимо строго следовать европейскому курсу, что позволит стране добиться экономического роста.

По его мнению, это подтолкнет жителей Крыма и Донбасса самих проголосовать за присоединение к Украине.

Ващиковский также подчеркнул, что «формула Штайнмайера» может привести к окончательной потере Донбасса Киевом. Он отметил, что Россия якобы не хочет прекращения конфликта в Донбассе, что в свою очередь позволяет Москве оказывать определенное влияние на Украину.

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