Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает «Интерфакс».
Он выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год «подсовывает» Белоруссии новые условия, что приводит к экономическим потерям государства.
«Извините, на хрена нужен тогда такой союз», — возмутился Лукашенко.
Свои мысли по поводу сотрудничества с Россией белорусский лидер высказал во время встречи с журналистами в Минске.
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