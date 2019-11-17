Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает «Интерфакс».

Он выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год «подсовывает» Белоруссии новые условия, что приводит к экономическим потерям государства.

«Извините, на хрена нужен тогда такой союз», — возмутился Лукашенко.

Свои мысли по поводу сотрудничества с Россией белорусский лидер высказал во время встречи с журналистами в Минске.

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