В Совфеде отреагировали на слова Климкина о разведении сил в Донбассе

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал слова бывшего главы министерства иностранных дел Украины Павла Климкина о разведении сил в Донбассе. Об этом сообщает RT.

По словам Джабарова, разведение сил является общим успехом всех стран «нормандского формата», а не только России. В особенности он отметил усилия самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Сенатор также отметил, что президент России Владимир Путин открыто выступает за решение спорных вопросов мирным путем и за выполнение Минских соглашений.

Кроме того, Джабаров напомнил о «русофобской» и «антироссийской» политике Климкина во времена исполнения обязанностей министра иностранных дел.

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