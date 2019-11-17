В Совфеде отреагировали на слова Климкина о разведении сил в Донбассе
Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал слова бывшего главы министерства иностранных дел Украины Павла Климкина о разведении сил в Донбассе. Об этом сообщает RT.
По словам Джабарова, разведение сил является общим успехом всех стран «нормандского формата», а не только России. В особенности он отметил усилия самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Сенатор также отметил, что президент России Владимир Путин открыто выступает за решение спорных вопросов мирным путем и за выполнение Минских соглашений.
Кроме того, Джабаров напомнил о «русофобской» и «антироссийской» политике Климкина во времена исполнения обязанностей министра иностранных дел.
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