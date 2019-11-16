В МИД РФ не связывают передачу украинских кораблей с нормандским саммитом

В МИД России не связывают передачу Украине задержанных в Керченском проливе украинских кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате». Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщали, что Москва намерена вернуть суда, а также стороны обсуждают дату и время передачи.

При этом отмечалось, что урегулирование проблемы должно решиться до запланированного на 9 декабря саммит в «нормандском формате».

«Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — сказали в МИД РФ.

Также в ведомстве добавили, что передача должна быть осуществлена «под гарантии сохранности» кораблей как вещественных доказательств.

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