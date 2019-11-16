Вучич госпитализирован

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент Сербии Александр Вучич госпитализирован. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В пресс-релизе сообщается, что 15 ноября Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию Белграда.

Как отмечается, причиной госпитализации стали сердечно-сосудистые проблемы.