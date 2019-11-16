Зеленский сравнил отремонтированные КПП с Крымом витриной Украины

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что обновленные пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар», которые находятся на границе с Крымским полуостровом, стали красивой витриной Украины. Об этом он написал в Facebook.

Он сообщил, что отремонтированные КПП уже начали работать и теперь жители Крыма и другие будут восхищаться при виде их.

«Украина – это круто, безопасно, человечно», — представил Зеленский мнения людей, когда они увидят эту «витрину».

Однако глава Украины считает, что эти КПП — временный вариант, так как он верит, что никаких границ между Украиной и Крымом не будет.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым

— Зеленский признал, что у Украины нет сил для возвращения Крыма

— Лавров закрыл Крым