Помпео объяснил разницу между Голанами и Крымом

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Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Соединенные Штаты признали Голанские высоты израильской территорией, но не признали Крым как регион России. Об этом сообщает РИА Новости.

Помпео назвал ситуации с Крымом и Голанскими высотами «очевидно разными». По его словам, в мире существует множество спорных мест, каждое из них имеет свои «фактические обстоятельства». При этом госсекретарь не уточнил, какие конкретно обстоятельства учитывали США при принятии решений по Крыму и Голанским высотам.

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые раньше принадлежали Сирии, но были оккупированы в ходе Шестидневной войны.

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