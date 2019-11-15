Помпео объяснил разницу между Голанами и Крымом
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Соединенные Штаты признали Голанские высоты израильской территорией, но не признали Крым как регион России. Об этом сообщает РИА Новости.
Помпео назвал ситуации с Крымом и Голанскими высотами «очевидно разными». По его словам, в мире существует множество спорных мест, каждое из них имеет свои «фактические обстоятельства». При этом госсекретарь не уточнил, какие конкретно обстоятельства учитывали США при принятии решений по Крыму и Голанским высотам.
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые раньше принадлежали Сирии, но были оккупированы в ходе Шестидневной войны.
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