Нарышкин рассказал об ответе РФ на помилование Литвой россиян

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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил возможность зеркального ответа на помилование президентом Литвы двух осужденных за шпионаж россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое решение предусматривает в качестве ответа помилование со стороны России находящихся в заключении в стране граждан Литвы.

«По моим данным, будут зеркальные меры», — заявил он.

До этого стало известно, что решение о помиловании принял президент Литвы Гитанас Науседа. Согласно ему, россияне Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, приговоренные в 2017 году к десятилетнему заключению за шпионаж в пользу России, будут выпущены на свободу.