Нарышкин рассказал об ответе РФ на помилование Литвой россиян
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил возможность зеркального ответа на помилование президентом Литвы двух осужденных за шпионаж россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».
Такое решение предусматривает в качестве ответа помилование со стороны России находящихся в заключении в стране граждан Литвы.
«По моим данным, будут зеркальные меры», — заявил он.
До этого стало известно, что решение о помиловании принял президент Литвы Гитанас Науседа. Согласно ему, россияне Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, приговоренные в 2017 году к десятилетнему заключению за шпионаж в пользу России, будут выпущены на свободу.