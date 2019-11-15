Джонсон: доказательств вмешательства России в политику Британии нет

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время тронной речи королевы Елизаветы II, 14 октября... Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время тронной речи королевы Елизаветы II, 14 октября...
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время тронной речи королевы Елизаветы II, 14 октября...
Daniel Leal-Olivas/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что свидетельств о вмешательстве России в избирательные процессы в Соединенном Королевстве нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Свидетельств этого нет», — сказал политик.

Так он ответил на ремарку ведущего в эфире радио «Би-би-си» о серьезности темы вмешательства в политику страны, приписываемого к России.

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