В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор по охране границы

Российский сенатор Владимир Джабаров объяснил, почему на границе России и Белоруссии возникают проблемы с пропуском иностранных граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Джабаров заметил, что участок открыт для граждан Союзного государства и там действует особая пограничная зона. Если иностранец въехал на территорию Союзного государства под Брестом, его не пропустят уже под Смоленском даже при наличии визы РФ.

Сенатор предложил пересмотреть этот вопрос при продлении договора.

Ранее в Минске заявили о планах изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой. Отмечается, что переговоры о поправках в договор проведут в ближайшие дни.

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