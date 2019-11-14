Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилии
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Президент России Владимир Путин прибыл на саммит БРИКС (Союз стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), где выступит на пленарном заседании. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, главу государства встретил у входа во дворец «Итамарати» президент Бразилии Жаир Болсонару. После этого все лидеры БРИКС сделали совместное фото.
После своей речи на пленарном заседании Владимир Путин направится на встречу с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития.
В дальнейшем все лидеры обсудят интересующие их вопросы в ходе рабочего завтрака.
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