Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилии

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит БРИКС (Союз стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), где выступит на пленарном заседании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, главу государства встретил у входа во дворец «Итамарати» президент Бразилии Жаир Болсонару. После этого все лидеры БРИКС сделали совместное фото.

После своей речи на пленарном заседании Владимир Путин направится на встречу с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития.

В дальнейшем все лидеры обсудят интересующие их вопросы в ходе рабочего завтрака.

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