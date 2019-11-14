Украина обвинила Россию в торможении встречи в нормандском формате

Украинским министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что российская сторона тормозит проведение нормандского саммита. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, украинская, французская и немецкая стороны договорились, но Россия тормозит процесс. В частности, ФРГ и Франция приложили дату, а Украина на нее согласилась. Не дает своего ответа лишь российская сторона.

Однако Пристайко понадеялся, что встреча лидеров четырех стран состоится до конца 2019 года.

«Дата, которая обсуждается всеми четырьмя сторонами, есть. Вопрос в том, насколько она удобна», — добавил министр.

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