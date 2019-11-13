Коломойский высказался о необходимости восстановления российско-украинских отношений

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что для Украины настал момент налаживать отношения с Россией. Об этом сообщает New York Times.

В статье пишется, что Коломойский, который для многих является очень влиятельной фигурой на Украине за пределами правительства, резко переменил мнение, заявив, что Украине пора отказаться от Запада и вновь повернуться в сторону России.

«Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — заявил олигарх.

Он также добавил, что Запад подставил Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков. По его словам, граждане Украины не хотят воевать, а США заставляют их идти на это.

Коломойский заверил, что предпринимает усилия в целях прекращения конфликта в Донбассе, однако сообщать подробности своей деятельности в этом направлении он не стал.