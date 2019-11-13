Песков: импичмент Трампа не является делом Кремля

<img src="//img.gazeta.ru/files3/939/12151939/upload-RIAN_5712171.HR-pic905-895x505-48194.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импичмент президента США Дональда Трампа — не дело Кремля, передает РИА «Новости».

Он признался, что в Кремле не хотели бы давать комментарии на эту тему.

«Там очень много всего надуманного, различные скандальные истории, где упоминалась Россия, где, собственно, было очень мало всего, ничтожно мало всего, что имело какое-то отношение к правде», — добавил Песков.

Как сообщалось до этого, демократы США инициировали процедуру импичмента американского лидера за якобы оказываемое им давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования в отношении оппонента Трампа — экс вице-президента Джо Байдена.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белом доме готовят агрессивную стратегию к слушаниям об импичменте Трампа

— Узаконить допросы: конгресс готовит ловушку для Трампа

— Трамп испугался импичмента