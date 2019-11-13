МИД России заявил о появлении поводов для проведения нормандского саммита

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что поводы для проведения нормандского саммита начинают появляться. Об этом он сказал ТАСС.

По его словам, украинская сторона двигается в направлении, которое позволит проведение мероприятия.

«Движение идет в направлении, которое позволяет задуматься о созыве саммита нормандского формата», — уточнил Грушко.

Однако есть данные, которые еще говорят о возможном возникновении серьезных проблем в сфере безопасности.

«Могут возникнуть серьезные трудности на политическом треке», — заключил Грушко.

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