Клинтон осудила Британию за отказ публикации доклада о «российской угрозе»
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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала необъяснимым и позорным тот факт, что правительство Великобритании отказалось публиковать доклад о вмешательстве Москвы в политику Лондона. Об этом сообщает Би-би-си.
По ее словам, она ошеломлена тем, что власти Великобритании не публикуют документ.
«Каждый, кто голосует в этой стране, заслуживает того, чтобы ознакомиться с этим отчетом до того, как произойдут выборы», — сказала Клинтон.
Также она добавила, что Россия без сомнения пытается формировать политику западных демократий во благо себе, а не Запада.
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