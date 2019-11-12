В Совфеде оценили заявление украинского вице-премьера по санкциям

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы, который сказал о готовности страны к тому, что в какой-то момент санкции против России продлены не будут. Об этом информирует RT.

Он считает, что более верным для украинских политиков в нынешней ситуации было бы прекращение таких рассуждений.

Цеков также добавил, что министрам Украины следовало бы задуматься над налаживанием в кротчайшие сроки нормальных отношений с Россией.

«Занимая такую позицию, они продолжают терять в экономике и во многих других сферах. Верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости», — сказал он.

До этого украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России.