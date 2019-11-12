Глава МИД Армении назвал продуктивным визит Лаврова в страну

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что визит в Ереван своего российского коллеги Сергея Лаврова был продуктивным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очень рад констатировать продуктивный визит моего коллеги Сергея Лаврова в Ереван», — написал Мнацаканян в своем Twitter.

Он также отметил, что стороны продолжают динамично работать на укрепление взаимодействия и сотрудничества.

«Основы нашей дружбы очень прочные», — заверил Мнацаканян.

Известно, что российский министр прибывал в Армении с 10 по 11 ноября с официальным визитом. В столице республике он стал участником открытия выставки, которая была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, дипломат встретился с армянским руководством, а также провел ряд бесед.

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