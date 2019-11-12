Моралес объявил, что покидает Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил, что покидает страну, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.

Моралес также поблагодарил мексиканцев за готовность спасти его жизнь.

«Братья и сестры, я направляюсь в Мексику благодаря правительству братского народа, которое предоставило нам убежище, чтобы сберечь нашу жизнь. Мне больно покидать страну по политическим причинам, но я всегда буду начеку», — заявил экс-президент.

Он пообещал вернуться в ближайшее время «с еще большей энергией».