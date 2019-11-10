Девять россиян включили в доклад Британии о «российской угрозе», выяснили СМИ

Имена девяти российских бизнесменов оказались в докладе о «российской угрозе» политике Великобритании. Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на документ.

Так, в докладе есть экс-заместитель председателя ЮКОСа Александр Темерко.

Как известно, за последние семь лет он внес пожертвования Консервативной партии на сумму, превышающую £1,2 млн ($1,25 млн).

Также в докладе присутствует российский бизнесмен Александр Лебедев.Отмечается, что его сын Евгений является владельцем компании Lebedev Holdings Ltd, которая занимается выпуском газет The Independent и London Evening Standard.

Еще в документе указана жена бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина — Любовь.

Отмечается, что она в июле 2017 года купила на аукционе в Британии право устроить теннисный матч с тогдашним британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном и мэром Лондона Борисом Джонсоном. Кроме того, в 2018 году Чернухина пожертвовала Консервативной партии свыше £450 тыс.

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