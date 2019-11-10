Трамп рассказал, когда опубликуют стенограмму второй беседы с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, когда может выложить стенограмму второго телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, передает USA Today.
По его словам, это, возможно, случится во вторник.
«В понедельник выходной (11 ноября в США празднуют День ветеранов. — прим. ред.)», — добавил Трамп.
Как известно, американский лидер обнародовать расшифровку телефонного разговора с Зеленским, который произошел в апреле 2019 года.