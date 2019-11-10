Трамп рассказал, когда опубликуют стенограмму второй беседы с Зеленским

<img src="//img.gazeta.ru/files3/463/12687463/19313-pic905-895x505-89949.jpg">

Президент США Дональд Трамп сообщил, когда может выложить стенограмму второго телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, передает USA Today.

По его словам, это, возможно, случится во вторник.

«В понедельник выходной (11 ноября в США празднуют День ветеранов. — прим. ред.)», — добавил Трамп.

Как известно, американский лидер обнародовать расшифровку телефонного разговора с Зеленским, который произошел в апреле 2019 года.