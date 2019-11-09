Ливия обвинила Россию в «подливании масла в огонь» конфликта

Глава МВД Ливии Фатхи Башага заявил, что российская сторона разжигает конфликт в стране, «подливая масла в огонь». Об этом он сказал Bloomberg.

Министр посетовал, что некие наемники из России мешают разрешить конфликт в стране. Он считает, что вредительством занимаются российские снайперы из ЧВК «Вагнер». Таким образом Россия хочет закрепить свое влияние в Ливии.

«Россияне вмешиваются, чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его, а не пытаться разрешить», — подчеркнул министр.

Стоит отметить, что Россия официально отрицала информацию о присутствии боевиков в Ливии.

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