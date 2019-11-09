Трамп раскритиковал социализм в поздравлении к юбилею падения Берлинской стены

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Восточной Германии во время поздравления граждан ФРГ с 30-летием падения Берлинской стены, говорится опубликованном на сайте Белого дома.

В тексте послания глава Соединенных штатов раскритиковал власти Восточной Германии за проводимую ими социалистическую пропаганду.

«На протяжении четырех десятилетий восточногерманская пропаганда трубила о процветающем рае для рабочих со своей стороны стены. Но требующие ремонта квартиры и пустые продуктовые магазины говорили со всем о другом», — говорится в обращении.

Трамп отметил, что «тиранические режимы во всем мире продолжают использовать репрессивную тактику тоталитаризма в советском стиле», однако Соединенные Штаты всегда будут привержены принципам личной свободы.

Он также назвал Германию «дорогим союзником» и выразил надежду на продолжение совместной работы в дальнейшем.

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