Меркель предсказала Восточной Германии еще полвека отставания

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может случиться, вероятно, через полувека.

Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

Она выразила сожаление, что после падения Берлинской стены это могло произойти быстрее.

В то же время Меркель подчеркнула, что данная тем все активнее обсуждается в немецком обществе в связи с увеличившимися в мире националистическими и протекционистскими тенденциями.

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