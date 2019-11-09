Меркель предсказала Восточной Германии еще полвека отставания
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может случиться, вероятно, через полувека.
Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.
Она выразила сожаление, что после падения Берлинской стены это могло произойти быстрее.
В то же время Меркель подчеркнула, что данная тем все активнее обсуждается в немецком обществе в связи с увеличившимися в мире националистическими и протекционистскими тенденциями.
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