О заполнении Россией «вакуума США» в Европе рассказали в ЕК

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о роли России и США в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, российские власти стремятся заполнить каждое пространство, «любой вакуум», которое оставляют после себя США.

Она также отметила, что Кремль якобы стремиться передвинуть в ЕС установленные границы.

«Сегодня мы должны признать, что наше самодовольство было наивным: я думаю при этом о России», — добавила фон дер Ляйен.

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