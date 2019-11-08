О заполнении Россией «вакуума США» в Европе рассказали в ЕК
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Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о роли России и США в Европе. Об этом сообщает ТАСС.
По ее мнению, российские власти стремятся заполнить каждое пространство, «любой вакуум», которое оставляют после себя США.
Она также отметила, что Кремль якобы стремиться передвинуть в ЕС установленные границы.
«Сегодня мы должны признать, что наше самодовольство было наивным: я думаю при этом о России», — добавила фон дер Ляйен.
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