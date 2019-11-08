В Кремле не получили ответа Трампа о посещении парада 9 мая в Москве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не получила официального ответа главы США Дональда Трампа по поводу его посещения Парада Победы в Москве 9 мая 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Кремль не получил официального ответа от Трампа.

До этого американский лидер сказал, что хотел бы приехать в российскую столицу на 9 мая. Однако он не исключил того, что его могут не отпустить из-за предвыборной президентской компании.

Стоит отметить, что в следующем году состоятся новые выборы президента США.

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