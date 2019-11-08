Трамп рассказал о желании посетить парад 9 мая в Москве

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве, который состоится 9 мая 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер подтвердил получение приглашения на торжественное мероприятие.

Однако Трамп добавил, что может его пропустить из-за предвыборной президентской компании.

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