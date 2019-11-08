Трамп рассказал о желании посетить парад 9 мая в Москве
close
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве, который состоится 9 мая 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
Американский лидер подтвердил получение приглашения на торжественное мероприятие.
Однако Трамп добавил, что может его пропустить из-за предвыборной президентской компании.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву
— Парад для всех: Кремль пригласил Трампа на 75-летие Победы