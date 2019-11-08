Госдеп США может убрать пост спецпредставителя по Украине

В госдепартаменте США задумались о ликвидации должности спецпредставителя по Украине. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Согласно данным СМИ, полномочия, которыми ранее обладали представители этой должности, перейдут к другим сотрудникам ведомства, работающим по украинскому направлению.

Уточняется, что ранее должность спецпредставителя занимал Курт Волкер.

Отмечается, что упразднение этой должности будет отображать тот факт, что расследование по импичменту президента США повлияло на политику страны в отношении Украины.

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