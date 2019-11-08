Захарова рассказала о неоправданных надеждах ЕС после падения Берлинской стены

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что надежды государств по созданию единой Европы после падения Берлинской стены не оправдались. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, падение стены, которую она назвала «разделительной линией», породило у европейцев «большие надежды».

«Как тогда рухнула Берлинская стена, сейчас рушатся эти самые надежды», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что мир и безопасность в Европе должны иметь универсальный и неделимый характер. Она также добавила, что Россия ориентируется на данный курс , а также рассчитывает на встречные шаги со стороны ЕС.

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