В Кремле слова Макрона о развитии России сочли вдумчивыми

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер сам выбирает путь развития России, так как это право ему было делегировано гражданами страны, проголосовавшими за него на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что аналитический подход президента Франции Эмманюэля Макрона, который был продемонстрирован им в ходе изложения возможных по его мнению сценариев развития России, Кремлю близок.

Пресс-секретарь назвал данный подход вдумчивым.

Песков также добавил, что Путин высоко ценит свой контакт с Макроном и высоко ценит происходящие между ними дискуссии.

«Но, конечно, сценарий нашего развития — это тот сценарий, который выбирает президент, которому люди на выборах делегировали право выбора этого сценария развития», — напомнил представитель Кремля.

До этого Макрон представил три сценария развития России.