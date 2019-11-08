Столтенберг прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что поддерживает точку зрения канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая не согласилась с Макроном и нашла его слова слишком резкими, но необходимыми.

Столтенберг выразил мнение, что НАТО по-прежнему сильно.

По его словам, США и Европа продолжают совместно усиливать коллективную оборону альянса.

«Европейские союзники повышают готовность своих сил, больше инвестируя в оборону. США увеличивают присутствие в Европе», — добавил Столтенберг, комментируя слова Макрона.

Он также добавил, что НАТО усилил «оборону в ответ на все более непредсказуемую обстановку в мире».

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