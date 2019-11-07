Президент Казахстана восхитился Омском
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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что ему понравился российский город Омск, который он осмотрел из окна машины. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, президент Казахстана прибыл в Омск, чтобы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
По словам Токаева, жители Омска встретили его радушно. Также он заметил, что местные хорошо подготовились к его приезду.
Лидер подчеркнул, что Омск ему понравился и оставил самые приятные впечатления.
«Я очень рад быть в этом городе», — заключил Токаев.
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