В Кремле не будут проверять слова Кадырова о наказаниях за оскорбления чести в сети
В Кремле заявили, что не будут изучать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о наказаниях за оскорбления чести в сети, которые были произнесены в ходе заседания правительства республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Те, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — передает высказывания Кадырова BBC.
Представитель Кремля отметил, что не знаком со стенограммой заседания и не читал распечатки оригинальных заявлений главы Чечни.
«Публикацию BBC, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не могу и не буду», — сказал Песков.
При этом он отметил, что в Чечне не может быть каких-то особенных условий, так как она является субъектом Российской Федерации.
По словам Пескова, Кремль не может руководствоваться публикациями BBC и принимать их за первоисточник.
«Нам о таких высказываниях ничего не известно», — добавил Песков.
На просьбу журналиста, будут ли проверяться высказывания главы Чечни, он сказал: «Нет, не будут».
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