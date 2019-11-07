В Кремле не будут проверять слова Кадырова о наказаниях за оскорбления чести в сети

В Кремле заявили, что не будут изучать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о наказаниях за оскорбления чести в сети, которые были произнесены в ходе заседания правительства республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Те, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — передает высказывания Кадырова BBC.

Представитель Кремля отметил, что не знаком со стенограммой заседания и не читал распечатки оригинальных заявлений главы Чечни.

«Публикацию BBC, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не могу и не буду», — сказал Песков.

При этом он отметил, что в Чечне не может быть каких-то особенных условий, так как она является субъектом Российской Федерации.

По словам Пескова, Кремль не может руководствоваться публикациями BBC и принимать их за первоисточник.

«Нам о таких высказываниях ничего не известно», — добавил Песков.

На просьбу журналиста, будут ли проверяться высказывания главы Чечни, он сказал: «Нет, не будут».

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