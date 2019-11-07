В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что приглашение президента США Дональда Трампа на предстоящие в мае 2020 года празднования 75-летия Победы над нацистской Германией Вашингтон воспринял с интересом, передает ТАСС.
«Мы не имеем никаких более подробных сведений о планах президента США на это время», — сказал Рябков.
Он отметил, что страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, по логике и по важности этого мероприятия, могли бы быть представлены на высшем уровне в ходе торжеств, которые запланированы на май будущего года в Москве.
Об этом замминистра заявил в ходе рабочей поездки в Израиль.
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