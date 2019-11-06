Генпрокурор Украины: Порошенко преследовал Богдана

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко преследовал нынешнего главу офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана. Об этом сообщает издание «Левый берег».

По его словам, Порошенко очень не любил Богдана.

«Даже определенное время преследовал», — сказал Рябошапка.

Он уточнил, что это это было в то время, когда в качестве адвоката Богдан защищал экс-главу политической партии «УКРОП» Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского.

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