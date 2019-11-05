Украинский министр Малюська нашел ящики со спрятанными письмами

Министр юстиции Украины Денис Малюська об обнаружении в подконтрольном ему министерстве нашли ящики со скрытой документации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Малюська предположил, что документы скрыли «по заказу третьих лиц».

По его мнению, бумаги связаны с «коррупционным фильтром»: на каких-то документах проставляли «минус» и он прятался, а потом и уничтожался.

Он рассказал, что до его прихода в министерство почти все документы были «отфильтрованы».