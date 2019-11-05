Выбран новый посол России в Великобритании

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в Великобритании экс-постпреда страны при ОБСЕ Андрея Келина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В тексте указа говорится, что Келин назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

С 2011 по 2019 год эту должность занимал нынешний ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко.

Ранее Келин являлся постоянным представителем РФ при ОБСЕ в Вене, а с 2015 года занимал должность директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.