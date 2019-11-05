Песков не исключил, что послания Путина Федеральному Собранию может не быть до конца года
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что послания президента Федеральному Собранию до конца 2019 года может не быть. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, каких-либо сроков пока не устанавливалось.
Послание парламенту в последний раз Путин огласил в феврале 2019 года.
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