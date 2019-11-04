Президента Эстонии предостерегли от поездки в Москву на 9 Мая

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал президента страны Керсти Кальюлайд не приезжать в Москву на торжества по случаю 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на эстонские СМИ.

Рейнсалу подчеркнул, что итоговое решение принимает президент, но сам он относится к такому визиту «очень осторожно».

Министр ответил утвердительно ответил на уточняющий вопрос о «четком пожелании не ехать».

В июле 2019 года внешнеполитические ведомства Литвы, Латвии и Эстонии выразили протесты в отношении России из-за планов провести салюты по случаю 75-й годовщины освобождения от фашистов прибалтийских городов.

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