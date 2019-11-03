В Шотландии прошла массовая демонстрация за независимость от Британии

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В Глазго около 20 тысяч людей поучаствовали в демонстрации за независимость Шотландии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как стало известно, одним из участников мероприятия стала глава шотландского правительства Никола Стерджен.

Стерджен отметила, что в случае победы Консервативной партии Бориса Джонсона на выборах в парламенте Шотландия покинет «семью европейских народов».

По ее словам, при таком исходе независимость от Британии будет хорошей альтернативой.

Премьер отметила, что к Рождеству нужно устроить очередной референдум о независимости Шотландии.

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