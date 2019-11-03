Норвежский политик потребовала отменить санкции против России

Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark.

В своей статье Вассвик назвала ненормальной практику введения санкций в отношении тех, с кем строятся хорошие соседские отношения.

Она также добавила, что антироссийские санкции наносят серьезный урон норвежскому бизнесу, в то время как Россия смогла в условиях изоляции укрепить свою экономику.

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