Норвежский политик потребовала отменить санкции против России
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Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark.
В своей статье Вассвик назвала ненормальной практику введения санкций в отношении тех, с кем строятся хорошие соседские отношения.
Она также добавила, что антироссийские санкции наносят серьезный урон норвежскому бизнесу, в то время как Россия смогла в условиях изоляции укрепить свою экономику.
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