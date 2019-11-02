Глава МИД Финляндии посетил линию соприкосновения в Донбассе

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетил вместе с делегацией страны участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской. Об этом сообщает RT.

В пресс-службе штаба операции заявили, что это было деловая поездка, целью которой была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности.

Отмечается, что финская делегация выразила беспокойство из-за продолжающегося конфликта в Донбассе, который негативно сказывается на жизни граждан, которые живут на линии соприкосновения.

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