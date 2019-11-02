Трамп ответил на слова Клинтон о политиках — «агентах России»

Президент США Дональд Трамп защитил претендента на пост президента от Демократической партии Тулси Габбарда и кандидата от «зеленых» Джилл Стайн на президентских выборах 2016 года, которых Хиллари Клинтон назвала «агентами России». Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал, выступая перед своими сторонниками в Миссисипи.

Американский лидер выразил уверенность, что Стайн и Габбард не являются «агентами России».

Трамп отметил, что три года назад Клинтон сделала такое же заявление и в отношении него.

«Мне понадобилось два года, чтобы избавиться от этого ложного заявления», — добавил Трамп.

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