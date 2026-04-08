Израиль присоединится к прекращению огня с Ираном, считают в США

Белый дом: Израиль присоединится к прекращению огня с Ираном

Израиль присоединится к прекращению огня с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома.

По информации представителя американской администрации, власти еврейского государства согласились прекратить бомбардировки Ирана на время ведения мирных переговоров.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. Он также отметил, что прекращение огня в Иране будут соблюдать обе стороны.

8 апреля Трамп заявил, что Исламская Республика согласилась полностью открыть Ормузский пролив и обеспечить безопасность судоходства в этой акватории.

До этого Штаты договорились о перемирии с Ираном, которое продлится как минимум две недели. По словам американского президента, решение о временном перемирии было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

Ранее премьер Пакистана Шариф попросил Трампа продлить Ирану срок соглашения на 14 дней.